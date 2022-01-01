Москва

Режим работы

Ежедневно с 8:00 до 22:00

+7 (499) 394-07-49

+7 (925) 008-79-01

«КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» - уборка квартиры, дома, офиса!

Вы можете заказать поддерживающую уборку любого помещения 1 раз в неделю по подписке со скидкой 20%»


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Почему выбирают Moscow Cleaning

2010Год основания

52количество клинеров

250000Выполненных заказов

  • Привезем с собой оборудование и все чистящие средства
  • Чистящие средства безопасны для детей и ваших домашних питомцев
  • Пользуйтесь услугами одного и того же клинера при каждом бронировании
  • Наши клинеры не работают на субподряде - они работают полный рабочий день в штате клининговой компании
  • Соблюдаем меры безопасности для защиты от короновирусной инфекции
  • Работаем на результат. Нам важно, чтобы каждый клиент остался доволен уровнем сервиса нашей компании

Уборка квартир

Уборка квартир

Мы предлагаем доступные цены на уборку квартир. Выберите тип уборки, метраж квартиры, оставьте заявку на сайте. Менеджер перезвонит вам в течение 10 минут - подтвердит заказ, сделает скидку!

от 2800 руб
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Уборка домов

Уборка домов

Уборка дома – это не только очищение поверхностей от загрязнений. Сегодня стал особо актуальным вопрос дезинфекции – антибактериальной обработки. Особенно если в помещении проживают дети, пожилые люди. Мы не просто заботимся о чистоте. Мы создаем микроклимат, безопасный для здоровья жильцов

от 6500 руб
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Уборка офисов

Уборка офисов

Услуги по уборке офисов могут быть адаптированы под ваши требования и бюджет. Предоставляя более 100 различных работ по уборке, мы можем предложить более широкий спектр услуг. Оставляйте заявку на сайте и получите коммерческое предложение сегодня!

от 1500 руб
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Дополнительные услуги

Дополнительные услуги

Любую уборку можно дополнить услугами: химчистка, глажка, мытье окон, дезинфекция помещений

от 25 руб
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Цены на услуги клининга

Весь прайс лист

Поддерживающая уборка

До -20% при уборке по подписке

  • Однокомнатная, 40м2 2 800 р.
  • Двухкомнатная, 50м2 3 000 р.
  • Трехкомнатная, 60м2 3 600 р.

60 руб/м2

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Антибактериальная уборка

Рекомендуем

  • Однокомнатная, 40м2 2 800 р.
  • Двухкомнатная, 50м2 3 500 р.
  • Трехкомнатная, 60м2 4 200 р.

70 руб/м2

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Генеральная уборка

-20% на Химчистку и Мытье окон

  • Однокомнатная, 40м2 6 200 р.
  • Двухкомнатная, 50м2 7 500 р.
  • Трехкомнатная, 60м2 9 000 р.

150 руб/м2

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Уборка после ремонта

-20% на Химчистку и Мытье окон

  • Однокомнатная, 40м2 6 800 р.
  • Двухкомнатная, 50м2 8 500 р.
  • Трехкомнатная, 60м2 10 200 р.

170 руб/м2

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Уборка офисов

Рекомендуем

  • Поддерживающая от 2 800 р.
  • Генеральная от 3 500 р.
  • После ремонта от 3 500 р.

от 15 руб/м2

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Уборка помещений

Почасовая уборка 250 р./час

  • Бизнес-центры от 15 р./м2
  • Автомойки/Автосервисы 30 р./м2
  • Гостиницы/Хостелы 30 р./м2

от 15 руб/м2

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Химчистка на дому

Мин. сумма заказа - 1500 р.

  • Ковры/Ковролин от 200 р.
  • Матрасы от 1 760 р.
  • Диваны от 800 р.

от 320 руб/ед

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Мытье окон/балконов

Мин. сумма заказа -1500 руб.

  • В комнатах, с 2-х сторон 300 р./створка
  • Балконы ПОД КЛЮЧ 3 500 р./услуга
  • Офисные перегородки 140 р./ед

от 300 руб/шт

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Как заказать клининговые услуги

1

Оставьте заявку

Через форму на сайте или по телефону. Мы доступны каждый день недели, уборка начинается уже с 8 утра!

2

Согласование деталей заказа

Менеджер согласует с вами стоимость, место, дату и время уборки. Обязательно сделает скидку. Клинер пребудет на объект без опоздания!

3

Проведение уборки

Во время уборки мы строго следуем нашим контрольным чек листам. Уборщики обучены поддерживать качество предоставляемых услуг!

4

Даете обратную связь

По желанию оставляете свой отзыв в форме обратной связи на сайте, в любом из мессенджеров или группе соцсетей!

5

Делаете повторный заказ

85% наших клиентов возвращаются к нам за повторным заказом и рекомендуют нас своим друзья и знакомым

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Запланируйте уборку сейчас и удалите еще один пункт из своего списка дел!

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Наша команда клинеров

Ева

Стаж работы 7 лет

4.8
Александра

Стаж работы 10 лет

4.9
Инна

Стаж работы 3 года

4.7

Как проводится уборка

Клинер приезжает в назначенное время со всем необходимым и приступает к уборке. Вам остаётся только оценить результат

  • Обеспыливаем и моем все поверхности

  • Моем и пылесосим полы и плинтусы

  • Удаляем легкие загрязнения: жир, масло

  • Удаляем пыль со светильников

  • Моем трубы, карнизы, фоторамки

  • Моем зеркала и стеклянные поверхности

  • Дезинфицируем рабочие поверхности

  • Моем двери и дверные блоки

  • Пылесосим мягкую мебель и ковры

  • Обеспыливаем и моем все поверхности

  • Моем и пылесосим полы и плинтусы

  • Удаляем легкие загрязнения: жир, масло

  • Удаляем пыль со светильников

  • Моем трубы, карнизы, фоторамки

  • Моем зеркала и стеклянные поверхности

  • Моем двери и дверные блоки

  • Пылесосим мягкую мебель и ковры

  • Химчистка офисной мебели

  • Влажная уборка всех поверхностей

  • Мойка окон

  • Полировка стеклянных поверхностей

  • Влажная уборка пола

  • Чистка ковровых покрытий

  • Удаление пыли с оргтехники

Часто задаваемые вопросы

Расчет осуществляется по формуле - 1 специалист на каждые 60 м2.

Время зависит от площади помещения. В среднем, Поддерживающая занимает от 2,5 до 4 часов. Генеральная от 4 до 6 часов. После ремонта от 5 до 8 часов.

При заказе Поддерживающей уборки, клинеры убирают квартиру или дом вашим пылесосом. С собой будет телескопическая швабра, сменные мопы, одноразовые салфетки/тряпочки, ведро, чистящие средства, одноразовый комплект одежды, включая маску и перчатки.

При заказе Генеральной или После ремонта, специалист приезжает с полным набором профессионального инвентаря, включая пылесос.

  • Перед выездом на объект всем клинерам обязательно измеряют температуру. Если у человека есть хоть какие-то признаки плохого самочувствия, то он не допускается к работе. Остается дома до полного выздоровления.
  • Все тщательно моют руки мылом, обрабатывают антисептиком. У специалистов несколько комплектов расходников. Многоразовый инвентарь обязательно дезинфицируется.
  • Убираем в защитной одноразовой маске, перчатках, костюме. Каждый комплект заменяется на новый.

В стандартную поддерживающую услугу входит сухая и влажная уборка пола, протирка всех поверхностей (в том числе мебель в комнатах, ванной, на кухне), дверных ручек, плинтусов. Очистка зеркал, стеклянных поверхностей, осветительных приборов на высоту до 1,8 м. Чистка, дезинфекция санузлов, ванной комнаты, мытье посуды 15 минут. Полный список на детальной странице.

В генеральную и в послестроительную входит более 40 пунктов. Различие лишь в том, что послестроительная включает еще очистку от строительной пыли, удаление следов краски, затирки, других строительных пятен.

Возможно! Указывайте имя понравившегося уборщика при каждом заказе. Все наши сотрудники работают полный рабочий день в штате фирмы.

Да, мы найдем возможность сделать скидку каждому клиенту. 

Да, вы можете ехать по делам, пока наши сотрудники будут наводить порядок у вас в доме и вернуться к моменту окончания. Либо попросить оставить ключи после наведения чистоты, например, у консьержа. Закрывать клинеров на ключ и уезжать запрещено по технике безопасности!

Воспользуйтесь услугой по доставке ключей. 

Оплата проводится после оказания выбранных клининговых услуг. Вы принимаете объект и производите оплату удобным способом: наличными, картой, банковским переводом. Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Разово или на договорной основе. Теперь доступна оплата услуг на сайте онлайн.

Выполненные работы

Еще немного о клининговой компании

От чистоты зависит продуктивность работы, здоровье, уют вокруг.

Многие думают, что клининг доступен не каждому. Заказывайте клининговые услуги по доступным ценам. Мы убираем частные и коммерческие помещения в Москве и области.

Наша миссия — предлагаем клининг высокого класса более широкой аудитории. В общий объем работ может входить поддерживающая, генеральная или уборка после ремонта, в том числе мытье окон, внутренних стен, полов, плитки, перегородок, мебели, освещения, санузлов, умывальников, кухонь, столовой, химчистка мебели и ковров. А также индивидуальный набор услуг без скрытых платежей и наценок.

Доверьте чистоту своего помещения службе по уборке Moscow-Cleaning! Мы гибкие, надежные, доступные.

Уровень удовлетворенности наших клиентов более 85%, что является исключительным стандартом в отрасли.

Готовы сделать заказ или остались вопросы?

Сэкономьте своё время и силы! Запланируйте уборку сейчас и удалите еще один пункт из своего списка дел!

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