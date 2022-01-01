«КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» - уборка квартиры, дома, офиса!

Вы можете заказать поддерживающую уборку любого помещения 1 раз в неделю по подписке со скидкой 20%»
2010Год основания
52количество клинеров
250000Выполненных заказов
Мы предлагаем доступные цены на уборку квартир. Выберите тип уборки, метраж квартиры, оставьте заявку на сайте. Менеджер перезвонит вам в течение 10 минут - подтвердит заказ, сделает скидку!
Уборка дома – это не только очищение поверхностей от загрязнений. Сегодня стал особо актуальным вопрос дезинфекции – антибактериальной обработки. Особенно если в помещении проживают дети, пожилые люди. Мы не просто заботимся о чистоте. Мы создаем микроклимат, безопасный для здоровья жильцов
Услуги по уборке офисов могут быть адаптированы под ваши требования и бюджет. Предоставляя более 100 различных работ по уборке, мы можем предложить более широкий спектр услуг. Оставляйте заявку на сайте и получите коммерческое предложение сегодня!
Любую уборку можно дополнить услугами: химчистка, глажка, мытье окон, дезинфекция помещений
Поддерживающая уборка
До -20% при уборке по подписке
60 руб/м2
Антибактериальная уборка
Рекомендуем
70 руб/м2
Генеральная уборка
-20% на Химчистку и Мытье окон
150 руб/м2
Уборка после ремонта
-20% на Химчистку и Мытье окон
170 руб/м2
Уборка офисов
Рекомендуем
от 15 руб/м2
Уборка помещений
Почасовая уборка 250 р./час
от 15 руб/м2
Химчистка на дому
Мин. сумма заказа - 1500 р.
от 320 руб/ед
Мытье окон/балконов
Мин. сумма заказа -1500 руб.
от 300 руб/шт
Оставьте заявку
Через форму на сайте или по телефону. Мы доступны каждый день недели, уборка начинается уже с 8 утра!
Согласование деталей заказа
Менеджер согласует с вами стоимость, место, дату и время уборки. Обязательно сделает скидку. Клинер пребудет на объект без опоздания!
Проведение уборки
Во время уборки мы строго следуем нашим контрольным чек листам. Уборщики обучены поддерживать качество предоставляемых услуг!
Даете обратную связь
По желанию оставляете свой отзыв в форме обратной связи на сайте, в любом из мессенджеров или группе соцсетей!
Делаете повторный заказ
85% наших клиентов возвращаются к нам за повторным заказом и рекомендуют нас своим друзья и знакомым
Остались вопросы?
Запланируйте уборку сейчас и удалите еще один пункт из своего списка дел!
Стаж работы 7 лет
Стаж работы 10 лет
Стаж работы 3 года
Клинер приезжает в назначенное время со всем необходимым и приступает к уборке. Вам остаётся только оценить результат
Расчет осуществляется по формуле - 1 специалист на каждые 60 м2.
Время зависит от площади помещения. В среднем, Поддерживающая занимает от 2,5 до 4 часов. Генеральная от 4 до 6 часов. После ремонта от 5 до 8 часов.
При заказе Поддерживающей уборки, клинеры убирают квартиру или дом вашим пылесосом. С собой будет телескопическая швабра, сменные мопы, одноразовые салфетки/тряпочки, ведро, чистящие средства, одноразовый комплект одежды, включая маску и перчатки.
При заказе Генеральной или После ремонта, специалист приезжает с полным набором профессионального инвентаря, включая пылесос.
В стандартную поддерживающую услугу входит сухая и влажная уборка пола, протирка всех поверхностей (в том числе мебель в комнатах, ванной, на кухне), дверных ручек, плинтусов. Очистка зеркал, стеклянных поверхностей, осветительных приборов на высоту до 1,8 м. Чистка, дезинфекция санузлов, ванной комнаты, мытье посуды 15 минут. Полный список на детальной странице.
В генеральную и в послестроительную входит более 40 пунктов. Различие лишь в том, что послестроительная включает еще очистку от строительной пыли, удаление следов краски, затирки, других строительных пятен.
Возможно! Указывайте имя понравившегося уборщика при каждом заказе. Все наши сотрудники работают полный рабочий день в штате фирмы.
Да, мы найдем возможность сделать скидку каждому клиенту.
Да, вы можете ехать по делам, пока наши сотрудники будут наводить порядок у вас в доме и вернуться к моменту окончания. Либо попросить оставить ключи после наведения чистоты, например, у консьержа. Закрывать клинеров на ключ и уезжать запрещено по технике безопасности!
Воспользуйтесь услугой по доставке ключей.
Оплата проводится после оказания выбранных клининговых услуг. Вы принимаете объект и производите оплату удобным способом: наличными, картой, банковским переводом. Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Разово или на договорной основе. Теперь доступна оплата услуг на сайте онлайн.
От чистоты зависит продуктивность работы, здоровье, уют вокруг.
Многие думают, что клининг доступен не каждому. Заказывайте клининговые услуги по доступным ценам. Мы убираем частные и коммерческие помещения в Москве и области.
Наша миссия — предлагаем клининг высокого класса более широкой аудитории. В общий объем работ может входить поддерживающая, генеральная или уборка после ремонта, в том числе мытье окон, внутренних стен, полов, плитки, перегородок, мебели, освещения, санузлов, умывальников, кухонь, столовой, химчистка мебели и ковров. А также индивидуальный набор услуг без скрытых платежей и наценок.
Доверьте чистоту своего помещения службе по уборке Moscow-Cleaning! Мы гибкие, надежные, доступные.
Уровень удовлетворенности наших клиентов более 85%, что является исключительным стандартом в отрасли.
Готовы сделать заказ или остались вопросы?
Сэкономьте своё время и силы! Запланируйте уборку сейчас и удалите еще один пункт из своего списка дел!Забронируйте уборку сегодня