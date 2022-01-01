«КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» - уборка квартиры, дома, офиса!

При заказе Поддерживающей уборки, клинеры убирают квартиру или дом вашим пылесосом. С собой будет телескопическая швабра, сменные мопы, одноразовые салфетки/тряпочки, ведро, чистящие средства, одноразовый комплект одежды, включая маску и перчатки.

При заказе Генеральной или После ремонта, специалист приезжает с полным набором профессионального инвентаря, включая пылесос.